Conversano, entrano nel vivo i Riti della Settimana Santa

CONVERSANO (BA) - Dopo un fine settimana quasi interamente dedicato alla preparazione della Pasqua, con musiche e approfondimenti tematici, siamo entranti nel vivo della Settimana Santa. Un momento intenso e suggestivo a Conversano che, come da tradizione, raggiungerà il suo culmine venerdì 15 aprile la Solenne Processione che dalle ore 19.00 attraverserà le vie del borgo antico.Il cartellone Borgo in Fiore che da aprile a metà giugno anima la città di Conversano, voluto dal Comune di Conversano con la collaborazione organizzativa del GAL Sud Est Barese, in questi giorni è dedicato ai riti della tradizione che precedono la Pasqua, che dopo 2 anni di fermo forzato a causa della Pandemia tornano a richiamare pellegrini e visitatori. Il turismo religioso in Puglia riacquista quindi il suo ruolo di primo piano. Momenti di intensa emozione che si legano alla tradizione del luogo dove, da sempre, a Conversano il Venerdì Santo è particolarmente sentito.Le celebrazioni avranno inizio già prima dell’alba di venerdì 15 aprile: alle ore 4.00 partirà infatti la suggestiva Processione di Gesù dell’Isola. Alle ore 10.30 invece sarà la Processione dell’Addolorata a percorrere le vie del centro cittadino. Nel pomeriggio, quasi in simultanea, fra le ore 18.45 e le 19.00, partiranno tre cortei. La prima sarà la processione dell’Addolorata del Purgatorio seguita dal coreo dei Misteri che lascerà la chiesa della Passione; dalla Cattedrale sarà il Santo Legno ad avviarsi in processione attorno al Castello fino a congiungersi con le altre processioni e a formare, infine, il lungo e commosso corteo del Venerdì Santo e Conversano.Il corteo religioso seguirà un itinerario variegato fra le vie del caratteristico centro storico accolto dalla partecipazione commossa e sentita della cittadinanza.Intanto, nei giorni scorsi, si sono svolti degli appuntamenti di preparazione dedicati alla Settimana Santa. Il 7 aprile nella chiesa della Passione si è tenuto il convegno sui Riti della Settimana Santa a cura dell’associazione Mentipensanti e dell’associazione Festa Tradizione Popolare. Il 9 aprile, infine, l’Associazione musicale Ligonzo ha presentato il concerto “Musiche di Passione della Settimana Santa in Puglia”. Per la chiesa e in strada sono risuonate le melodie tipiche di questi giorni dedicati alla Passione di Cristo.Conversano e il suo cartellone Borgo in Fiore rendono protagonisti i Riti della Settimana Santa. E’ tempo di Borgo in Fiore. E’ tempo di dedicare tempo e attenzione alle tradizioni più intense della Puglia più autentica.Il cartellone Borgo in Fiore è stato presentato anche alla BIT di Milano nell’ambito delle offerte turistiche della Regione Puglia durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Sindaco Giuseppe Lovascio, l’Assessore alla cultura Katia Sportelli, l’Assessore al decoro urbano Francesca Lippolis e l’Assessore alle attività produttive Tiziana Palumbo.