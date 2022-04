Serie C, squalificate le curve del Foggia per incidenti

Nella successiva gara dei dauni che dovrebbe essere quella dei play off contro una squadra da decidere, sarà chiusa solo la curva nord. Questo in seguito agli incidenti che si sono verificati durante Foggia-Catanzaro posticipo della trentaseiesima giornata di Lunedì 11 Aprile.





Durante questa gara che si è conclusa con la vittoria dei calabresi 6-2, nel secondo tempo al 18’ dopo un rigore concesso al Catanzaro sono stati lanciati dei fumogeni dalle due curve e inoltre ci sono state due invasioni di campo da parte di alcuni tifosi della curva nord e della curva sud del Foggia e un tentativo di aggressione al calciatore del Catanzaro Pietro Iemmello sul 6-1 per i calabresi.





La partita è stata sospesa per dodici minuti e poi è ripresa e si è conclusa regolarmente. Il Foggia ha avuto infine una multa di diecimila Euro.

Il giudice sportivo del Girone C di Serie C ha squalificato le curve del Foggia. La curva nord dello “Zaccheria” di Foggia è stata squalificata per due giornate. La curva sud è stata squalificata per una giornata. In Foggia-Avellino di Domenica 24 Aprile resteranno chiuse la curva nord e la curva sud.