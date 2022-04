Di Gregorio (Pd): "Forza Italia si oppone alla riapertura dell'aeroporto di Taranto/Grottaglie"

BARI - “Forza Italia si oppone alla riapertura dell’aeroporto di Taranto/Grottaglie”. Lo evidenzia il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) a seguito delle recenti dichiarazioni di esponenti del partito del cavaliere. “I tarantini devono saperlo e mi chiedo se è questa l’indipendenza da Bari che sento rivendicare da chi si candida a guidare il Comune di Taranto?”.“La Regione Puglia – aggiunge il consigliere regionale del Pd - ha attivato una serie di finanziamenti e di progetti per l’ammodernamento e l’efficientamento dello scalo aereo tarantino. Ma secondo Forza Italia, la Regione avrebbe dovuto chiedere il permesso a Brindisi in virtù di non meglio precisati accordi che, forse, sarebbe meglio definire spartizioni politiche avvenute durante la gestione Fitto cioè quando Forza Italia, purtroppo, governava in Puglia”.“Per fortuna quei tempi sono passati – continua Di Gregorio – e la Regione Puglia sta investendo sugli scali aerei di Taranto e Foggia e punta alla loro riapertura in una logica di potenziamento della rete aeroportuale regionale. Lo ripeto: l’obiettivo da raggiungere è aumentare il volume complessivo dei traffici passeggeri e merci in Puglia, non il record del singolo scalo”.“In questa ottica – spiega Di Gregorio – la Regione sta potenziando servizi e collegamenti anche sugli aeroporti di Bari e Brindisi che sono già realtà avviate e consolidate. Insomma, finalmente, c’è una visione che va oltre la logica del campanile. Probabilmente, però, è proprio questo a dare fastidio. Ai tarantini chiamati al voto nei prossimi mesi ribadisco l’invito a guardare con attenzione quali sono le persone ed i partiti che realmente agiscono per il bene di Taranto rispetto a quelli che rispondono a logiche ed interessi che privilegiano altri territori”.