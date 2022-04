Serie C: il Monopoli perde 2-0 in casa col Palermo

Terza sconfitta in casa per i biancoverdi pugliesi. Terzo successo consecutivo per i siciliani. Il Monopoli è quinto con 55 punti, poiché è stato penalizzato di 6 punti dopo l’esclusione del Catania da questo campionato. Il Palermo è secondo a 63 punti.

- Nell’anticipo della trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C il Monopoli perde 2-0 al “Veneziani” col Palermo. Nel primo tempo al 19’ i rosanero siciliani passano in vantaggio con Valente con una conclusione al volo su cross di Giron. Nel secondo tempo al 33’ raddoppia Brunori con un siluro da fuori area.