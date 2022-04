Italia, pronti armamenti pesanti per Kiev

L'Italia è pronta all'invio di armamenti pesanti verso Kiev come mitragliatrici, razzi controcarro e munizioni. Saranno i tecnici militari a relazionare il tutto, per girarlo al ministero della difesa che riferirà al Governo. I tecnici potrebbero spedire anche l'autoblindo Puma a sei ruote motrici, semplici da usare ma che in Afghanistan si sono dimostrati poco efficaci contro le mine, a differenza dei fuoristrada Lince che necessitano, però, di formazione per la guida.