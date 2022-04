Macron: "Nulla è deciso, ora partita è per Francia e Ue"

(Agenzia Vista) Parigi, 11 aprile 2022 - "A tutti i nostri connazionali che hanno scelto l'astensione o il voto all'ultimo, sia perché arrabbiati per le disuguaglianze che persistono, per i disordini ecologici, per l'insicurezza della vita quotidiana, per la difficoltà di vivere con dignità, anche quando si lavora sodo , sia perché si sentono insufficientemente rappresentati, ascoltati, associati. Voglio convincerli nei giorni a venire che il nostro progetto risponde molto più solidamente di quello dell'estrema destra alle loro paure e alle sfide del tempo. Contate su di me perché non sbagliamo. Nulla è deciso e il dibattito che avremo nelle prossime quindici giorni è decisivo per il nostro Paese e per l'Europa"; così Macron nel corso del suo discorso dopo il passaggio al secondo turno per le elezioni presidenziali.