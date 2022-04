Rimini, 62enne uccide la moglie a coltellate

Secondo una prima ricostruzione in casa c'erano i nipotini della coppia

RIMINI - Dramma familiare a Rimini, dove un uomo si è costituito dopo aver ucciso la moglie a seguito di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, nell'abitazione erano presenti anche i nipoti della coppia.Nell'appartamento i poliziotti hanno trovato il corpo della donna con ferite da coltello alla gola. L'uomo con un coltello a serramanico ha colpito più volte la moglie al collo e all'addome. Il 62enne è stato quindi arrestato in flagranza e, dopo l'interrogatorio, è stato portato in carcere a Rimini.L'uomo avrebbe confessato di aver agito per gelosia, perché convito che la donna lo tradisse.