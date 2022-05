Arte: a Triggiano (Ba) 'Tony Gentile. Memoria senza indulgenza'

(credits: Tony Gentile)

TRIGGIANO (BA) - Il sindaco di Triggiano Dott. Antonio Donatelli, l’Assessore alla Legalità Arcangela Finamore, in collaborazione con la Fondazione Pasquale Battista, sono lieti di presentare la mostra personale Tony Gentile. Memoria senza indulgenza, a cura di Manuela De Leonardis, allestita nelle vie del centro storico di Triggiano (Bari).La mostra fotografica diffusa, che avrà luogo dal 6 al 31 maggio 2022, in occasione del 30esimo anniversario delle stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di Via D’Amelio (19 luglio 1992) in cui furono trucidati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo (cittadino triggianese), Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina è inserita nel programma del M.I.T. (Made in Triggiano) – Capaci di Legalità.