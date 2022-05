Covid Puglia: +3.109 casi e 6 decessi

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 3.109 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 19.491 test (incidenza del 16%) e sei decessi.Dei 96.108 attualmente positivi in regione, 525 sono ricoverati in area non critica (ieri 521) e 26 in terapia intensiva (ieri 25).I nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: 1.130 in provincia di Bari, 182 nella provincia Bat, 295 in provincia di Brindisi, 374 nel Foggiano, 554 nel Leccese, 540 nel Tarantino. Sono residenti fuori regione altre 22 persone contagiate.