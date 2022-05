TARANTO - Oggi, venerdì 13 maggio, alle ore 10, presso gli Uffici della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Taranto, via Lago di Bolsena n.2, l'on. Rosa D'Amato depositerà un esposto denuncia. Così l'eurodeputata Rosa D'Amato.Subito dopo (dunque 10,30) conferenza stampa nei pressi dell'ingresso degli uffici di via Lago di Bolsena per illustrare le ragioni dell'esposto.