Le ciliegie di Bisceglie a Lillo, l'omaggio di Mastrototaro al comico romano

- L'imprenditore biscegliese Mauro Mastrototaro, patron della Mastrototaro Food e del Bookstore Mondadori nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, ha inviato all'attore comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo, un cadeau tipico della gastronomia made in Bisceglie.Prima di salire sul palco del Teatro Olimpico per la 'prima' del suo spettacolo “Gagmen” insieme a Greg, Lillo ha mostrato in una storia suo account Instagram ricevuto da Mastrototaro e, dunque, da Bisceglie: una cassetta di legno ricolma di ciliegie di casa nostra, appena colte.Con la storia Instagram l'attore ha ringraziato l'amico speciale per il dono succulento.