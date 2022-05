Ucraina, Amnesty International: domani flash mob a Bari

BARI - Nell'ambito delle iniziative di Amnesty International in concomitanza con la Giornata Mondiale per la libertà di stampa del 3 maggio, come in decine di altre città italiane, anche a Bari Amnesty International invita a scendere in piazza per chiedere la fine della repressione del dissenso in Russia, il 10 maggio, dalle 19:00, in Corso Vittorio Emanuele. Così in una nota Amnesty International Bari.