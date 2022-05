Fondi ex Ilva, Marti: "Commissari per le bonifiche in ritardo, avanti con la decarbonizzazione"

BARI - “Il senatore Turco non può far finta di non sapere che i ritardi sulle operazioni di bonifiche delle aree inquietanti dell’ex Ilva sono addebitabili a chi ne ha la competenza, cioè la gestione commissariale. I fondi a questo destinati ci sono”. Il senatore, segretario regionale della Lega Puglia e capogruppo della Commissione Attività produttive del Senato, interviene nelle polemiche sollevate dal collega pentastellato sul trasferimento di 150milioni ad Acciaierie Italia per la decarbinizzazione dell’impianto e per la sua efficienza produttiva, emendamento approvato in nottata col Dl Energia.“I soldi delle bonifiche ci sono - spiega Marti - ma i commissari non stanno portando avanti il progetto e tutto va a rilento. La norma approvata nel decreto è stata ampiamente discussa con la presidenza del consiglio e tutti i partiti di maggioranza presenti nella cabina di regia. Obiettivo è dare un’accelerata al processo di decarbonizzazione, accelerata che si rende necessaria nell’interesse della città di Taranto, e finalizzata ad una produttività efficiente di un settore chiave della nostra economia, soprattutto in questo periodo storico con l’aumento dei prezzi e la mancanza di materie prime. Se c’è qualcuno che non è in grado di fare la propria parte o non vuole tutto questo - conclude Marti - allora bisogna farsi qualche domanda sull’efficienza della gestione commissariale. E agire di conseguenza”.