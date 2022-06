11 voci, 11 storie di desideri: TEDxPutignano 2022 sta per entrare nel vivo

PUTIGNANO (BA) - La seconda edizione di TEDxPutignano sta per entrare nel vivo. Sabato 18 giugno il Teatro Comunale di Putignano ospiterà l’appuntamento con le idee che meritano di essere diffuse. Un viaggio, tra le diverse sfumature del concetto di desiderio, insieme a donne e uomini che con talento e passione hanno deciso di coltivarlo e, così, tendere alle stelle.Sul tema del “desiderio”, filo conduttore di TEDxPutignano 2022, si alterneranno sul palco Marco Buttu, ingegnere all'Istituto Nazionale di Astrofisica; Mimmo Miccolis, coreografo e insegnante di danza neoclassica/contemporanea al The Washington Ballet; Giuseppe Lorusso, fondatore di Ethicare; Tonio Dell’Olio, attivista per la non violenza, presbitero, giornalista e presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi; Silvia Moroni, green influencer ed eco-gastronoma ideatrice di @ParlaSostenibile; Carolina Capria, autrice di libri per ragazzi e ideatrice della pagina Facebook e Instagram L’ha scritto una femmina; Morena Nerri, fondatrice insieme a Ivano Messinese di Le Sex en Rose, un blog e una community online che divulga una narrazione positiva e inclusiva della sessualità umana; Cinzia Spanò, attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta, associazione per il contrasto alle disparità e alla violenza nel mondo dello spettacolo; Rosy Paparella, formatrice e insegnante, è stata la prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia; Mirko Cazzato, co-fondatore di Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti; Lorenzo Scaraggi, pugliese per nascita, viaggiatore per vocazione, ideatore del progetto di storytelling digitale @Vostok100k.11 voci, 11 speaker provenienti da tutta Italia che condivideranno “storie di desideri” in grado di ispirare, incuriosire, motivare, cambiare il mondo, generare nuovi mondi possibili. «Un’occasione imperdibile – dichiara Alessandra Dalena, licensee e organizer TEDxPutignano – per la città, per chi la abita, per tutti i partner, di fare rete, di essere parte di processo virtuoso che mette in circolo idee e suggestioni. Per noi i principi ispiratori di TED sono diventati uno dei filtri attraverso cui leggere la realtà ogni istante di ogni giorno, alla ricerca costante di spunti, idee, occasioni per diffondere bellezza e generare ispirazione. Il nostro sogno è che d’ora in poi Putignano non sia più nota solo per il suo antico Carnevale, per le sue aziende tessili e per i suoi prodotti alimentari di eccellenza, ma anche per aver saputo dare continuità e stabilità ad un evento internazionale come il TEDxPutignano. Arricchendo sempre più il gruppo di persone che vorranno dare il loro contributo per la riuscita dell’evento e per far sì che di anno in anno coinvolga sempre di più la città ed i suoi abitanti».TEDxPutignano è patrocinato da Regione Puglia - Assessorato alla Cultura, Comune di Putignano, Carnevale di Putignano, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Tecnopolis. Partner dell’evento Ubuntu e I MAKE; creative partner Marker ADV; promoter Banca di Credito Cooperativo di Putignano; supporter Arrigoni, PDT Laboratori Cosmetici, La Biottega Benefit, HUB Mangini/Finish Village, Happy Network, Master, Mestieri Puglia, Ottofiori.TEDx è un programma di eventi locali, organizzati in modo indipendente, che si propongono di riunire il pubblico per condividere un’esperienza in pieno stile TED. Il marchio statunitense TED identifica una serie di conferenze che trattano temi di attualità in diversi campi e che si svolgono in tutto il pianeta. “Ideas worth spreading” è il motto del TED, letteralmente tradotto come “idee che meritano di essere diffuse”. Porta l'attenzione sulle idee innovative che possano servire come strumento per capire e cambiare il mondo.