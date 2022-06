Ue, Bellomo: "Solo auto elettriche dal 2035, in Puglia scelte da fare subito"

BARI - “2035 - Fuga da diesel e benzina”. Non è un titolo da pellicola fantascientifica, ma quello che anche in Puglia accadrà tra tredici anni. La decisione del Parlamento europeo di consentire da quella data l’immatricolazione delle sole auto elettriche avrà effetti importanti sul comparto della componentistica dei motori a idrocarburo, che vanta nella nostra Regione molte realtà produttive e un notevole numero di addetti. Sono certo che il presidente Emiliano non si farà trovare impreparato e si attiverà da subito, di concerto con le opposizioni, per garantire il futuro di tanti lavoratori. E’ necessario fin d’ora concordare una strategia e fare in modo che le fabbriche esistenti non abbandonino il campo, ma, anche grazie al sostegno concreto e ad incentivi copiosi, riconvertano la loro attività sui veicoli elettrici, mantenendo gli attuali livelli occupazionali. Anticipare il futuro, aggredire i problemi prima che si materializzino, è sicuramente la formula più efficace. Significherebbe poter fare della Puglia anche terra di esportazione di prodotti a quel punto necessari in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Con un incremento dei posti di lavoro quanto mai prezioso per lo sviluppo economico e per i nostri giovani. Sediamoci adesso attorno a un tavolo, non quando ormai sarà troppo tardi. Dai cambiamenti nascono sempre nuove opportunità, ma solo chi sa governare i processi è in grado di raccoglierne i frutti. Il confine del domani non è fantascienza, ma è molto più vicino di quanto appaia”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.