Amministrative: i risultati di FdI in Puglia

BARI - "In Puglia sono 18 i comuni interessati al voto con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Fratelli d’Italia ha presentato la propria lista in 13 comuni". Così in una nota la segreteria regionale di Fratelli d'Italia Puglia."Al primo turno - prosegue la nota - abbiamo direttamente eletto 2 sindaci: Vito Malcangio a Canosa di Puglia (FDI al 24,7%) e Gianni Pichierri a Sava (FDI al 16,71%); in 10 comuni ci sarà turno di ballottaggio, mentre 5 comuni sono stati vinti al primo turno dal CSX e a Gravina da una coalizione civica di CDX. Importante il risultato registrato a Barletta, dove il candidato sindaco fortemente voluto da FDI, Mino Cannito, arriva al ballottaggio al 42,27 % con FDI al 7,88%.Essendo la competizione elettorale fortemente connotata da liste civiche che abbassano il consenso conseguito dai partiti nazionali, il risultato di FDI in alcuni comuni va contestualizzato tenendo presente questo fattore (ad esempio, a Molfetta 20 liste civiche di tutti gli schieramenti oltre quelle di partito).Fratelli d’Italia si afferma, come a livello nazionale, secondo partito dopo il PD e primo partito del centrodestra, aumentando significativamente il numero di eletti.In un contesto in cui emerge la tracotanza di Michele Emiliano nell’approcciare alla competizione elettorale, con incarichi e prebende, si contrappone un centrodestra unito volenteroso di riscattare anni di sconfitte a livello regionale".