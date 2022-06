Ostuni, violento impatto moto-auto: muore motociclista 43enne

Non c'è stato scampo per il motociclista che è deceduto sul colpo

BRINDISI - Dramma sulle strade del Brindisino dove un uomo di 43 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto ad Ostuni sulla provinciale per Cisternino, dopo lo scontro tra la sua moto ed un'autovettura.Ad intervenire sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale e del commissariato di Ostuni.Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi viaggiavano in direzione di marcia opposta, in un tratto in rettilineo dalla Sp 17, quando per cause in corso di accertamento c'è stato il violento impatto. Non c'è stato scampo per il motociclista che è deceduto sul colpo.Non sono gravi, invece, le condizioni degli occupanti dell'auto. L'incidente è avvenuto a circa cinque chilometri dal centro urbano della Città bianca.