Apulia Horror International Film Festival: al via gli ultimi appuntamenti

GALLIPOLI (LE) - Ultimi appuntamenti con il festival da brivido Apulia Horror International Film Festival, ideato e organizzato dall’associazione GIRASUD con la direzione artistica di Francesco Corchia e Andrea Cavalera con il contributo del comune di Gallipoli.Il programma si apre alle 18.00 con la presentazione della nuova edizione di Walt Disney. Prima stella a sinistra (La nave di Teseo) di Mariuccia Ciotta (critico cinematografico, ex direttore del quotidiano Il Manifesto, autrice di programmi televisivi e di numerosi libri sul cinema) a cura di Luca Bandirali (Professore presso l'Università del Salento – DAMS) che, dialogando con l'autrice, esplorerà una delle figure più importanti per il cinema e l'animazione mondiale. Il libro, con un introduzione del regista John Landis, indaga uno dei personaggi più importanti e controversi del secolo scorso. Disney, infatti, non solo ha creato alcuni dei personaggi più iconici e importanti del Novecento, ma è tra i grandi esponenti dell’avanguardia artistica del secolo scorso.A seguire, alle 18.45 Luca Bandirali condurrà una Masterclass dedicata al tema del festival: i Mostri Marini, figure straordinarie che nei secoli pullulano nell'immaginario collettivo trovando posto nei miti, nelle leggende, nei racconti letterari fino a immergersi nel grande schermo cinematografico.Alle 19.30 prendono avvio le proiezioni con l'ultimo film in concorso Capitan Carver di Evgeny Yablokov che ritrae la mascolinità tossica attraverso la storia di Ernesto, un uomo che di notte indossa le vesti di Carver e pattuglia il suo quartiere. Un giorno, una ragazza misteriosa gli chiede di dare la caccia allo spacciatore che ha ucciso suo fratello. Da quel momento in poi, la vita del super eroe diventa sempre più caotica fino a rendere impossibile distinguere tra reale e immaginario.Alle 21.00 Mario Scarlino regalerà al pubblico di AHIFF una proiezione in pellicola dei trailer dei film più iconici del genere horror; un viaggio nel tempo per scoprire piccoli gioielli della storia del cinema come il trailer La terza madre di Dario ArgentoL'ultimo appuntamento con i Mostri Marini è invece alle 21.30 con The Host (2006) del regista coreano e pluripremiato Bong Joon-Ho.Corea del Sud, 2000. In un obitorio un anatomopatologo americano ordina al suo assistente di gettare nello scarico del lavandino il contenuto di oltre 200 bottiglie di formaldeide, ritenendole ormai scadute e inutilizzabili che finiscono nel fiume Han. Anni dopo alcuni passanti, incuriositi, notano all'interno del fiume una strana creatura anfibia. Subito dopo l'avvistamento, si scatena il caos: la creatura, di considerevoli dimensioni, esce dalle acque e aggredisce i passanti, per poi dileguarsi nelle acque del fiume, lasciandosi dietro di sé una scia di vittime.A introdurre l'ultima pellicola della sezione e accompagnare gli spettatori nell'ultimo viaggio all'interno del mondo dei Mostri Marini sarà Roberto Silvestri (critico cinematografico, fondatore ed ex direttore e ideatore di Alias – Il Manifesto, autore di diversi volumi sul cinema, conduttore del programma radiofonico “Hollywood Party” e direttore di diversi festival)La serata e il programma di AHIFF sarà chiuso, alle 23.15, con la premiazione del Concorso internazionale di lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Ai lunghi e corti in concorso saranno assegnati: il Premio miglior lungometraggio, il Premio miglior cortometraggio, il Premio della critica, il Premio DAMS e il Premio del pubblico. Insieme ai premi del festival, Ore d'Orrore consegnerà il Premio Nottola a un cortometraggio o a un lungo in concorso.Il festival, ideato e organizzato dall’associazione GIRASUD, è realizzata con il contributo del comune di Gallipoli, il supporto di Caroli Hotels e la collaborazione di Filmfreway, Nocturno, Quasi Cinema, La Bottega del Cinema, Ore d'orrore, Università del Salento – DAMS e la rete dei festival partner Monsters Taranto Horror Festival e Italian Horror Fantasy Festival.3282131389 - www.apuliahorror.it.