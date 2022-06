Bari, approvato in consiglio comunale il Piano Triennale delle opere pubbliche 2022-2024

GRANDI OPERE

BARI - Il Piano Triennale OO.PP. 2022-24 consta di 361 interventi, suddivisi nelle tre annualità, di cui 241 (66%) prevedono almeno una spesa nel primo anno e i restanti nel secondo e terzo anno.La dimensione economica del Piano, modificato in Consiglio comunale con ben 29 emendamenti che hanno recepito le numerose recentissime candidature ai bandi PNRR, successive alla data di stesura della versione originaria del piano che, come ben noto, deve superare un articolato e lungo procedimento amministrativo prima di approdare nell’aula della massima assise comunale per l’approvazione finale, per il triennio è pari complessivamente ad oltre 1,1 miliardi di euro di opere.Più dettagliatamente, l’importo complessivo di opere ammonta a circa 1.129 milioni di euro, di cui circa 351 milioni di euro previsti per gli interventi nel 2022 (31%), 700 milioni di euro nel 2023 (62%) e 77 milioni di euro nel 2024 (7%).Come noto, la parte predominante dei finanziamenti deriva dal PNRR e ammonta complessivamente a circa 509 milioni di euro (il 46% della dimensione economica complessiva del piano), di cui 72 milioni di euro nel 2022 e 437 milioni di euro nel 2023.A questi importi vanno aggiunti ulteriori 35 milioni di euro di fondi REACT-EU (un ulteriore 3% della dimensione economica complessiva del piano) per l’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa, nella misura di 26 milioni di euro nel 2022 e 9 nel 2023. Si tratta di un programma d’integrazione di fonti di finanziamento comunitari esistenti prima della pandemia, che amplia le misure di risposta e superamento della crisi attuale attraverso un’ulteriore iniziativa di investimento in risposta agli effetti pandemici.1. l’importo complessivo degli interventi è prevalentemente concentrato nelle prime due annualità, in considerazione delle specificità previste dai finanziamenti PNRR e REACT-EU, che richiedono tempi stringenti, per contrattualizzare prima (OGV - Obbligazione Giuridicamente Vincolante), e realizzare poi, le opere previste nel programma;2. a fronte del 31% della spesa complessiva del piano previsto nel 2022, nella 1° annualità figurano 241 interventi che prevedono almeno una spesa sull’importo indicato su ciascun intervento, pari al 66% di quelli complessivi (circa due terzi del totale). Un numero elevato che denota come per molti interventi ci sarà prima la spesa corrispondente alle progettazioni e successivamente quella relativa ai lavori.Il programma comprende non solo grandi opere ma anche tanti interventi di media e piccola dimensione, con i quali si conta da un lato di risolvere molteplici problemi localizzati e distribuiti nei diversi quartieri e Municipi, in risposta a specifiche richieste che ci sono pervenute dai diversi ambiti territoriali, dall’altro di attuare ulteriori interventi previsti nel programma di governo.Nella prima annualità sono inclusi gli interventi che hanno livello di progettazione più avanzato, copertura finanziaria certa o sono inseriti in piani nazionali/regionali e di cui si prevede disponibilità economica nell’anno, con conseguente concreta previsione di indizione gara entro la fine del corrente anno.Ancora una volta il Piano triennale OO.PP. si conferma essere uno strumento di programmazione reale dei lavori pubblici in città, che vede comparire nuovi inserimenti di opere pubbliche e scomparire opere che nel corso dell’anno sono diventate cantieri in atto o lavori contrattualizzati e di prossimo avvio.Un Piano triennale che si aggiorna work in progress, anno dopo anno, in considerazione delle recenti e straordinarie opportunità finanziarie disponibili per gli enti locali, eseguendo o cantierizzando in città tante opere pubbliche, in alcuni casi attese da decenni, in altri di nuova ideazione.Gli interventi che figurano in questo piano sono il frutto dell’ascolto di tutte le indicazioni pervenute dai vari settori dell’amministrazione e dalle varie componenti della società, attraverso una condivisione il più possibile ampia delle opere da realizzare e l’inserimento, nella prima annualità, dei lavori ritenuti prioritari, oltre che di quelli con un livello di progettazione più avanzato e con una buona possibilità di conseguire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro l’anno.Massima attenzione è stata dedicata alla qualità dello spazio pubblico e alla fruibilità dello stesso, attraverso l’individuazione di molteplici opere puntuali, di grandi, medie e piccole dimensioni, capaci di risolvere le problematiche più disparate riscontrate sull’intero territorio, molte delle quali annose.Di seguito le principali opere e lavori, finanziati con fondi PNRR e REACT-EU, inseriti nelle annualità 2022 e 2023, che costituiscono il complesso di cantieri che verranno avviati in città a partire dai prossimi mesi, suddivisi per tipologie di intervento:· Nodo Verde Bari Centrale per € 96.600.000;· Sistema BRT (Bus Rapid Transit) per € 159.171.000;· Riqualificazione di Costa Sud per € 75.000.000;· Parco del Castello Svevo Angioino per € 53.000.000;· PINQuA (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) San Pio per € 16.000.000;· PINQuA Santa Rita per € 10.100.000.· PINQuA Santa Rita per risanamento e sistemazioni aree esterne per € 1.265.000;· PINQuA Santa Rita per efficientamento energetico per € 3.634.000;· Casa della cittadinanza presso ex Caserma Rossani per € 3.400.000;· Riqualificazione beni confiscati presso San Giorgio per € 1.500.000 con realizzazione del nuovo asilo La Marina;· Riqualificazione beni confiscati presso Ceglie per € 3.600.000;· Completamento Casa delle Culture al San Paolo per € 910.000;· Riqualificazioni immobili ERP per complessivi € 28.854.000 suddivisi in 15 interventi.· Greening e forestazione per € 8.000.000 (React-Eu);· Parco della Rinascita (ex Fibronit) per € 14.945.000;· Restauro Piazza Umberto per € 4.000.000 (React-Eu).· materna Villaggio del Lavoratore per € 1.620.000;· nuovo nido Le Fiabe in zona 167 a Palese per € 2.375.000;· nuovo nido Del Mare in via Morelli e Silvati per € 2.375.000;· nuovo nido Il Sole in via Bartolo per € 2.375.000;· nuovo nido Il Fiore in via Cacudi per € 2.375.000;· nuovo nido Diomede Fresa e scuola infanzia San Nicola per € 775.000;· nuovo nido La Rondine c/o Regione Puglia per € 2.375.000;· nuova mensa alla Principessa di Piemonte per € 136.000;· nuova mensa alla San Giovanni Bosco per € 306.000;· efficientamento scuola San Giovanni Bosco per € 700.000;· nuovo nido La Nave al San Paolo per € 2.110.000;· ristrutturazione scuola infanzia Regina Margherita per € 2.029.000;· nuove scuola infanzia ed elementare Anna Frank per € 6.700.000;· riqualificazione spazi esterni e impianti sportivi alla Manzoni Lucarelli a Ceglie per € 415.000.· smart grid illuminazione led, nuovi quadri telecontrollo connettività su tutti i Municipi per € 3.725.000 (React-Eu).· nuovo impianto polisportivo in via Bartolo, a Poggiofranco per € 5.550.000;· riqualificazione manto erboso del campo da calcio ed impermeabilizzazione palazzetto a San Pio per € 950.000.· riqualificazione spiaggia Pane e Pomodoro e collegamento con Torre Quetta per € 7.300.000 (React-Eu);· riqualificazione lungomare porto di Santo Spirito per € 4.500.000 (React-Eu).· G124 - riqualificazione spazi pubblici al San Paolo per € 2.500.000 (React-Eu).· riqualificazione strade Municipio I (vie Manzoni, Argiro, Putignani e Calefati) per € 4.500.000;· riqualificazione strade Municipio II (vie Postiglione e Amendola) per € 8.700.000;· riqualificazione via Livatino per € 2.900.000 (di cui € 1.000.000 con React-Eu);· Ciclabile collegamento via del Baraccone con Fesca per € 1.460.000 (di cui € 900.000 con React-Eu);· Ciclabile sottovia Quintino Sella per € 2.000.000 (React-Eu);· Ciclovie urbane per € 4.836.000.Oltre agli interventi finanziati con PNRR e React-Eu, qui di seguito gli ulteriori principali interventi programmati con differenti forme di finanziamento, suddivisi per categorie, inclusi nel nuovo piano triennale.· Forestazione urbana Bosco Sociale di Loseto per € 461.000;· Parco per tutti a Torre a Mare per € 2.600.000;· Parco di Loseto 2° lotto per € 3.400.000;· Largo Giordano Bruno per € 510.000;· Piazza Eroi del Mare per € 1.025.000;· Area attrezzata traversa Pizzillo a Palese per € 490.000;· Area attrezzata via Cap. Pansini a Santo Spirito per € 400.000;· Completamento Parco ex Gasometro per € 400.000;· Prolungamento riqualificazione Giardino Monica dal Maso in viale Kennedy per € 170.000;· Area attrezzata in via Don Carlo Gnocchi al San Paolo per € 400.000;· Area attrezzata in corrispondenza dell’intersezione tra viale Lazio e via Marche per € 350.000;· Il Giardino “Aia di Cristo” a Ceglie per € 500.000;· “10 li scegli tu” per € 5.000.000;· giardino via delle Murge per € 110.000;· Giardino via Ricchioni al San Paolo per € 150.000 (ultimo lotto);· Skate Park viale Madre Teresa Calcutta per € 195.000.· Carbonara-Ceglie 1^ e 2^ lotto per € 5.000.000;· Estensione rete pluviale a Ceglie del Campo per € 8.614.000;· Fogna bianca in lungomare Vittorio Veneto per € 750.000;· collettore principale viale Regioni al San Paolo per € 4.306.861;· rete secondaria al San Paolo per € 2.632.908;· completamento fogna bianca via Nicolas Green e irrigazione parco Peppino Impastato per € 2.899.932;· fogna bianca corso Vittorio Veneto per € 750.000.· manutenzioni straordinarie candelabri ornamentali per € 2.200.000;· nuova Rete Radio PM per € 1.500.000.· riqualificazione scuola Ghandi per € 350.000;· riqualificazione spazi esterni scuola Falcone Borsellino per € 350.000;· 10 classi elementare Duse per € 3.000.000;· nuovi uffici scuola San Francesco per € 150.000;· riqualificazione scuola San Nicola per € 400.000;· nuovi infissi alla scuola Dalesio a Carbonara per € 180.000;· nuovi infissi alla scuola San Filippo Neri per € 450.000;· ristrutturazione prospetti Scuola Montello – Santomauro plesso EL7 per € 1.300.000;· riqualificazione scuola Lanave con nuovo nido € 1.200.000;· auditorium plesso Clementina Perone per € 545.000;· plesso scuola Chiaia al san Paolo per € 650.000;· palestra scuola Rodari per € 650.000;· sistemazioni esterne plesso scuola Cirielli per € 850.000;· riqualificazioni scuole Michelangelo e Glicine Bianco per € 2.000.000;· aree giochi e impianti sportivi della scuola Ungaretti per € 350.000;· nuova materna e nido a Loseto per € 1.500.000.Previsti complessivamente 25 interventi per oltre 46 milioni di euro tra cui adeguamenti ascensori, eliminazione barriere architettoniche, sistemazioni aree esterne, sostituzioni caldaie, sostituzione infissi, ecc. su diversi comprensori edilizi ERP di proprietà del comune di Bari, inclusi quelli collocati in territori di altri comuni, oltre ad alloggi di nuova realizzazione.· Piazza d’Arti e parcheggio interno ex Caserma Rossani per € 18.800.000;· potenziamento sala operativa della Polizia locale e adeguamento camere sicurezza per € 990.000;· restauro e ristrutturazione di Villa Giustiniani per € 2.000.000;· nuovo Commissariato di Polizia al quartiere Torre a Mare per € 1.200.000;· nuova delegazione anagrafe Municipio 4 presso mercato via Vaccarella per € 800.000;· Ex Socrate, centro integrazione socio-culturale ed ospitalità in emergenza per € 3.500.000;· completamento riqualificazione Polipark per € 3.500.000;· adeguamento rifugi temporanei cani zona ASI per € 860.000;· Accademia delle Belle Arti presso ex Caserma Rossani per € 22.750.000;· Riqualificazione energetica Palazzo di Città € 3.600.000;· Emporio sociale a Japigia per € 1.600.000;· Riqualificazione mercato San Paolo per € 600.000;· Riqualificazione mercato Guadagni per € 250.000;· Riqualificazione mercato San Girolamo per € 425.000;· Area di sosta presso mercato Santa Scolastica per € 560.000;· Riqualificazione mercato Caldarola per € 1.200.000.· riqualificazione manto erboso del campo Sante Diomede al San Paolo per € 730.000;· riqualificazione campo Torre a Mare per € 400.000;· riqualificazione campo Leo Dell’Acqua per € 1.900.000;· AQ Arredi e Giochi per ulteriori € 360.000;· manutenzione edili e impiantistiche campo Bellavista per € 314.000 e nuovo manto erba sintetica per € 400.000;· Playground per diffusione pratica sportiva libera e amatoriale per € 5.000.000;· copertura campi bocce nel Parco 2 giugno per € 485.000.· Waterfront Bari vecchia per € 16.000.000· Lungomare San Cataldo per € 2.855.000.· riqualificazione urbana lama Balice per € 5.192.000;· riqualificazione Corso Mazzini, via Ettore Fieramosca e largo De Nicola per € 4.943.000 (Piano Periferie);· riqualificazione aree pedonali, verdi e stradali al San Paolo per € 7.200.000 (piano periferie);· mitigazione rischio idrogeologico Canale Valenzano per € 3.000.000;· SISUS a Loseto, Carbonara e Santa Rita per € 5.000.000;· Bando contrasto cambiamenti climatici greening in via Spizzico a Sant’Anna per € 1.692.000;· Museo della Radio e dei Fari presso San Cataldo per € 530.000.· Loseto per € 320.000;· Palese per € 280.000.· CCR - Centri Comunali Raccolta per € 450.000;· Caratterizzazione e bonifica del sito via Fiordalisi per € 3.047.291.· Parcheggio Lamasinata per € 10.085.000;· Completamento viabilità alternativa ai PL FSE di Carbonara in via Quaranta e via Gorizia, con parcheggio e greening urbano per € 6.000.000;· Riqualificazione vie Che Guevara e Robert Kennedy per € 950.000;· Riqualificazione corso Vittorio Emanuele a Palese, prolungamento via Donatori del sangue ed area sosta per € 4.500.000;· Tre rotatorie su via Trisorio Liuzzi all’intersezione con via Livatino, via Ospedale Di Venere e via Rocco di Cillo € 3.500.000;· Allargamento e riqualificazione stradella San Pasquale € 709.500;· urbanizzazioni primarie a scomputo per complessivi € 7.100.000;· lavori di riqualificazione di via Madonna delle Grazie e nuovo collegamento tra via Fanelli, strada Trofa e strada vicinale Fanelli per € 2.500.000;· asta di collegamento tra via Luzzatti, stradella San Pasquale, via Vassallo e viabilità limitrofa per € 4.500.000;· riqualificazione via Dante per € 1.500.000 (Piano Periferie);· nuovo scavalco del canale Valenzano in corrispondenza di via Pezze del Sole per € 2.000.000;· nuovo scavalco del canale Picone-Deviatore in corrispondenza di via Donadonisi per € 2.100.000 e completamento interventi di mitigazione idraulica per € 1.500.000;· Nuova viabilità zona cimitero e via Battaglia di Montelungo e via Scoppelliti per € 2.500.000;· prolungamento strada del Quadrifoglio e collegamento con via Capitaneo a Palese per € 500.000;· riqualificazione ambientale e pista ciclabile lungomare ovest (Piano Città) per € 4.500.000;· riqualificazione strada arginale canale Lamasinata tra via Respighi e via Wan Westerhout per € 500.000;· rotatoria Bari Domani per € 600.000;· rotatoria nuova San Paolo per € 600.000;· riqualificazione via Daunia per € 100.000;· rotatoria Mascagni e Maratona per € 465.000 (Piano Periferie);· piazza Magrini a Palese per € 900.000;· lungomare Starita e Giordano per € 2.500.000;· viabilità interna a San Girolamo per € 900.000;· parcheggio stazione a Torre a Mare per € 320.000;· strada Ferrarini Lagrava a Carbonara per € 1.800.000;· allargamento via Torre di Brengola a Palese per € 1.000.000;· riqualificazioni via San Girolamo, via Defano e via don Cesare Franco per € 7.514.215;· riqualificazione viabilita Quartierino e accessibilità Policlinico per € 10.000.000;· pista ciclabile Baraccone per € 1.460.520;· biciplan e zone 30 lotto I stralcio 2 per € 2.350.000;· biciplan e zone 30 lotto II per € 2.800.000;· sistema ITS controllo traffico 2° stralcio per € 2.000.000;· ciclabile viale Madre Teresa di Calcutta € 330.000.Come di consueto, in aggiunta alle opere elencate, completano il Piano triennale 2022-24 numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, afferenti le strade, la rete di fognatura bianca, gli impianti sportivi, la pubblica illuminazione e gli altri impianti tecnologici (videosorveglianza, irrigazione, semafori, ecc.), i mercati, le scuole, gli altri edifici comunali, i parchi e giardini, l’eliminazione delle barriere architettoniche, le fontane, le spiagge e i tratti costieri.