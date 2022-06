Sono Fagàn: in radio la nuova hit estiva 'Il Complice'

"Il Complice" è il titolo del nuovo singolo del cantautore sardo Sono Fagàn, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 Giugno. "Il Complice" è un brano dal profumo vintage dell’Italia anni Sessanta italiano, un surf deciso, sognante e carico di sentimento che si affaccia alla modernità della musica attuale, suonato con l’immancabile Gretsch Nashville e strumenti d’epoca, che promette di essere una hit tutta da ballare per questa calda estate 2022. Alla freschezza spensierata della musica, si contrappone un testo introspettivo che racconta di pensieri e paure, delle riflessioni in solitudine, dell'incertezza sul futuro e di quell'amore perduto dal quale, emotivamente, non si riesce a staccarsi nonostante un torto subito, rimanendo così complici ma orgogliosamente distanti, perché a volte, citando il testo, "l'amore è stupido ma irrefrenabile".

Cappello di feltro, baffi a manubrio e chitarra semi acustica, sono i tratti distintivi del cantautore sardo che riporta i suoni vintage nella musica italiana e ci trasporta negli anni dei movimenti di ribellione, dei diritti umani, delle copertine iconiche e delle canzoni che hanno lasciato il segno.

Sono Fagán è un autore, cantante e polistrumentista classe 1984. Unisce un background vintage anni 50'-60' con una vena compositiva pop italiana, senza dimenticare influenze rock'n'roll, doo-wop, brit pop e new wave. Dopo una lunga gavetta fatta di live e lavori in studio, nel 2021 decide di ripartire da zero senza rivelare la propria vera identità e sotto il nome d'arte Sono Fagàn, con cui nel 2022 pubblicherà il suo primo disco.