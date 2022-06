Canottaggio: Cc Barion campione d'Italia con il doppio U17 maschile Bellomo-Tamborrino

PIEDILUCO - Storica affermazione nel canottaggio per il Circolo Canottieri Barion. Ai Campionati Italiani di Piediluco, in Umbria, il circolo barese di Molo San Nicola ha conquistato il titolo italiano nel Doppio Maschile under 17 con Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino.Nella manifestazione dedicata ad under 23, Ragazzi ed Esordienti, i due canottieri del Barion, entrambi 15enni, si sono laureati campione d’Italia percorrendo i 2000 metri di gara in 07:08:95, appena due centesimi rispetto all’equipaggio di Arno secondo classificato.Una traguardo importantissimo, addirittura inedito nel pur ricchissimo palmares del Canottieri Barion. E la soddisfazione del direttore sportivo Carlo Quaranta e dello staff di tecnici e dirigenti è doppia, se si pensa che il titolo è arrivato in una delle manifestazioni più seguite dei Campionati Italiani.«Un risultato eccezionale – il commento del presidente del CC Barion Francesco Rossiello – Il campionato italiano conquistato a Piediluco nel doppio maschile è un primo importantissimo riconoscimento dopo i numerosi investimenti compiuti nelle ultime stagioni sui giovani tesserati del nostro circolo. Una vittoria che rinverdisce fra l’altro l’eccelsa tradizione del Barion negli sport di mare. Siamo raggianti».