Covid, Burioni: "Virus è cambiato, ma abbiamo vaccini e farmaci efficaci"

(Agenzia Vista) Napoli, 11 giugno 2022 - “Noi purtroppo non siamo astrologi quindi non siamo in grado di vedere il futuro. Sicuramente il virus è diverso, ma abbiamo vaccini sicuri ed efficaci e anche farmaci. Io direi che pur con un certo ottimismo, dobbiamo tenerci pronti per quando il virus tornerà a circolare, magari potremo anche avere vaccini ancora migliori per questo virus che è diverso da quello iniziale", le parole del professor Burioni a Napoli in occasione del convegno "L'igienista dentale nella gestione della salute orale e sistemica dall'età evolutiva alla terza età" e che si è tenuto alla Federico II.