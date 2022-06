De Luca: "No al parassitismo, chi prende il Reddito deve accettare i lavori stagionali"

(Agenzia Vista) - Napoli, 10 Giugno 2022 - "Rilancio la proposta della Regione Campania. Senza toccare il Reddito di Cittadinanza, dare 500 euro in più oltre il Reddito, pagati dalle imprese a chi percepisce il Reddito e accetta di fare lavori stagionali. Noi siamo disposti a garantire risorse per il trasporto gratuito. Bisogna aiutare chi non può lavorare, aiuto sì, ma parassitismo no". Le parole del Presidente della Campania De Luca in diretta Facebook.