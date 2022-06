Foggia: emozioni, sold out e tanti applausi per 'A salire le stelle'

Concluso con un grande successo 'Confidance' dedicato alle donne vittime di violenza

FOGGIA - Successo su tutti i fronti per 'A salire le Stelle', che all'auditorium Santa Chiara di Foggia ha strappato applausi e lacrime ad un pubblico da sold out. Sin dall'ingresso in teatro il colpo d'occhio è stato quello dei grandi eventi, con un'atmosfera suggestiva che non ha abbandonato gli spettatori fino alla fine della serata. Sul palco, accanto alla OrEx Dance Tribe, tante donne vittime di violenza e che grazie al progetto Confidance ed all'appoggio dell'associazione Impegno Donna hanno ritrovato sè stesse e scoperto una vena artistica per molte inedita.Lo spettacolo, coreografato da Francesca Trisciuoglio Capozzi e dalle OrEx, è liberamente tratto dalla Divina Commedia. Un momento importante per le partecipanti, che in questa sessione di incontri si sono rimesse in gioco e, vista la loro esibizione e l'entusiasmo del pubblico, ci sono riuscite nel migliore dei modi.