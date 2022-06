Galatina, Vergine sindaco, De Blasi (Lega): "Vince la bella politica"

BARI - “Fabio Vergine è l’immagine della bella politica, del rinnovamento della classe dirigente ma anche dell’entusiasmo di appartenere ad una comunità per la quale si sente la voglia e l’impegno di lavorare. In una campagna elettorale durissima, spesso spigolosa, e alla fine di uno spoglio al fotofinish Fabio Vergine e la sua squadra, la nostra squadra, hanno vinto per questa ragione”. Gianni De Blasi, consigliere regionale e segretario provinciale della Lega, commenta così il risultato elettorale di Galatina.E prosegue: “Lo dicono non solo i risultati finali che lo hanno proclamato sindaco strappando la vittoria al sindaco uscente Amante, ma dicono soprattutto i dati dell’affluenza, che ci rimandano l’immagine di una città che ha voluto fortemente partecipare a questa competizione. Abbiamo vinto grazie ad un’allenza civica che ha scommesso su un programma elettorale credibile, su persone perbene e sulla certezza che gli elettori si convincono con l’onestà intellettuale non denigrando gli avversari”.