Isotta, dal 24 giugno in radio con il nuovo singolo “Cryptocornuta”

A partire da venerdì 24 giugno sarà in rotazione radiofonica “Cryptocornuta” nuovo singolo estratto dall’album d’esordio della cantautrice toscana ISOTTA, “Romantic Dark” (ASCOLTA QUI), uscito il 22 aprile per l’etichetta Women Female Label & Arts, con distribuzione Artist First). Il brano sarà accompagnato dal videoclip, online a partire dal 1 luglio. Venerdì 24, Isotta si esibirà sul prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata per la finale di Musicultura 2022.

“Cryptocornuta illustra un'ossessione che ora proteggo come un fiore delicato – racconta La cantautrice toscana che aprirà la data di Madame a Siena e tre live di Simona Molinari -, come un tesoro tenuto gelosamente nascosto...un'ossessione frutto di un'esperienza tanto lunga e dolorosa quanto feconda, condivisa con l'unica persona alla quale non può essere celata..."e lo so solo io e te"...”

Un disco di 13 tracce in cui ISOTTA riversa tutti i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo, in cui racconta la sua vita, i legami umani, le difficoltà quotidiane, le fragilità, la violenza, sotto ogni sua forma. Tracklist: Intro, “IO”, con cui ISOTTA ha vinto il Premio Bianca d’Aponte 2021, “Doralice” “Cryptocornuta”, “Psicofarmaci”, “Kebab”, “Un due tre Stella”, “Pornoromanza”, “Palla avvelenata”, “Hawaii”, “Bambola di pezza”, “Tecniche di sopravvivenza”, “Ti amo ma ho da fare”.