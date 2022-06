Automobilismo: la bella 'panoramica' dei trulli si prepara per il tricolore

BARI - Il frizzante calendario del Campionato Italiano Slalom ACI Sport 2022 sta per entrare nel vivo e, a pochi giorni dalla tappa dell’Agro Ericino, Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport, la macchina organizzativa della decima edizione dello “Slalom dei Trulli”, quinta tappa tricolore, sono in pieno fermento affinché si possano accogliere al meglio i protagonisti del torneo sui percorsi della bella ed insidiosa “panoramica” che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano, il prossimo 25 e 26 giugno."Quest'anno festeggiamo il decimo anno della nostra gara a slalom da sempre organizzata dall'ente- dichiara Francesco Ranieri, presidente dell'AC Bari Bat-. Sin dal primo anno è stata molto apprezzata per la bellezza del percorso, che è anche molto tecnico. Tanti anni fa era una competizione di velocità ma volutamente è stata resa a slalom in quanto è un percorso molto veloce. Le numerose gabbie, che per i non addetti sono i birilli, limitano fortemente la velocità e, ribadisco, rendono particolarmente tecnico il percorso".Il tracciato di gara, dislocato sulla S.P. 113 - La Castellana, è lungo 3500 mt scanditi da sedici barriere di rallentamento, con una pendenza media del 5,33% ed un dislivello tra partenza e arrivo di 158 metri, è molto veloce e insidioso e metterà ancora una volta a dura prova i concorrenti.Lo Slalom dei Trulli, quest’anno Grande Evento finanziato dalla Regione Puglia -Assessorato allo Sport, rappresenta uno degli appuntamenti motoristici più apprezzati ed attesi del circus tricolore e correre e vincere ai Trulli è motivo di grande orgoglio.Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html , sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 22 del prossimo giovedì 23 giugno.