Trasporti: sconti fino al 50% con Trenitalia per raggiungere le navi Msc Crociere

Firmata una nuova partnership tra le due società per promuovere gli spostamenti green dei crocieristi in Italia

NAPOLI – Da domenica 26 giugno chi desidera partire in vacanza con MSC Crociere ha diritto a uno sconto fino al 50% sulle Frecce di Trenitalia per raggiungere uno dei porti di imbarco italiani. È questo il risultato di una nuova partnership sottoscritta tra MSC Crociere e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti green in Italia dei crocieristi.L’iniziativa nasce dalla volontà di MSC Crociere di portare avanti la strategia di sostenibilità a lungo termine per raggiungere un'operatività a zero emissioni entro il 2050 e diffondere un modello di turismo alternativo e attento all’ambiente.Per Trenitalia viene così confermata la forte attenzione verso l’intermodalità con un viaggio sempre più door to door, anche grazie alla nascita del Polo passeggeri che unisce tutte le società di trasporto di viaggiatori del Gruppo FS Italiane.“L'anno scorso abbiamo preso un importante impegno: raggiungere zero emissioni di gas serra entro il 2050, guidando l'industria crocieristica sulla strada della decarbonizzazione. Siglando questa partnership con Trenitalia, aggiungiamo un altro tassello verso quest’obiettivo e offriamo un’esperienza di viaggio che diventa così sempre più confortevole, integrata e sostenibile. Il treno è il sistema più veloce, comodo ed ecologico per muoversi e arrivare facilmente in centro città”, ha dichiarato Leonardo Massa, Managing director MSC Crociere.“L’accordo con MSC Crociere conferma l’attenzione di Trenitalia verso iniziative che promuovono scelte integrate e favoriscono un ecosistema di intermodalità dedicato agli spostamenti turistici, in un settore in crescita e particolarmente attrattivo per molte fasce di clientela come quella delle crociere. In questo modo i crocieristi, utilizzando il treno, potranno ottimizzare l’organizzazione del viaggio e raggiungere i porti di imbarco in maniera confortevole ed ecosostenibile” ha sottolineato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia.L’emissione del biglietto a tariffa scontata Trenitalia è prevista per tutte le partenze e gli arrivi nei porti di: Roma-Civitavecchia, Napoli, Venezia, Genova, Trieste, Ancona, Bari, Brindisi. In questo modo ogni ospite potrà raggiungere comodamente in treno il proprio scalo di partenza con un notevole risparmio e senza dover utilizzare la propria auto, con un evidente beneficio anche per l’ambiente.Per facilitare l’accesso alla promozione sulle Frecce sono stati previsti diversi canali per acquistare il biglietto di trasporto ferroviario. Sarà infatti sufficiente utilizzare il codice riservato, che verrà comunicato al momento della conferma da MSC, sul sito web trenitalia.com , sull’App Trenitalia o presso tutte le agenzie di viaggio abilitate.A novembre 2022 entrerà a far parte della flotta MSC Crociere la nuova ammiraglia MSC World Europa la prima nave nella flotta della compagnia di crociere e la più grande nave da crociera al mondo alimentata a GNL. Il gas naturale liquefatto (GNL), uno dei combustibili marini più puliti al mondo disponibile su larga scala, è destinato a svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale.