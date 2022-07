Emiliano: "Faremo diventare internazionale il salone di Brindisi"

BARI - “Sono qui soprattutto per ringraziare le imprese nautiche della provincia di Brindisi, per l’impegno, la determinazione, i risultati ottenuti. A ottobre, con la collaborazione di tutti, renderemo internazionale il Salone della nautica di Brindisi. La vocazione di Brindisi come sede delle esposizioni nautiche si sta rafforzando grazie all’impegno dell’Autorità Portuale e degli organizzatori dell’evento. Sono qui anche per accogliere eventuali critiche e suggerimenti che possano essere utili per il miglioramento della performance di queste imprese”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, questo pomeriggio a Brindisi per partecipare alla 1ª Assemblea Generale della Nautica di Puglia, nella sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.Al centro del dibattito, le sfide del futuro ed i nuovi investimenti produttivi nella regione, l’internazionalizzazione, la formazione e le opportunità lavorative, le misure regionali e nazionali in favore delle imprese e l’efficientamento energetico.“Le previsioni di investimenti in Puglia in questo campo, ma anche in altri campi - ha aggiunto Emiliano - sono così ottimistiche che grandi gruppi di consulenza internazionali stanno assumendo migliaia di ragazzi. E tutto ciò dimostra che c’è un sistema economico, basato anche sulla transizione energetica, che cresce e che può consentire ai ragazzi e alle ragazze pugliesi di trovare occupazione sul nostro territorio”.All’assemblea, insieme al Presidente dello SNIM Giuseppe Meo, sono intervenuti tra gli altri gli assessori regionali Sebastiano Leo, Alessandro Delli Noci e Gianfranco Lopane.