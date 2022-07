Mobilità e sostenibilità, car e scooter sharing arrivano a Bari

Prenderanno il via nel prossimo mese di settembre i nuovi servizi di, che permetteranno a cittadini e turisti sul territorio di Bari di avere a disposizione veicoli elettrici in condivisione a tariffe convenienti. Vediamo più nel dettaglio come funzionerà l'offerta.

80 auto e 275 scooter elettrici in arrivo per il noleggio condiviso

Dopo bici e monopattini elettrici, a Bari arrivano finalmente anche i servizi di car sharing e scooter sharing, grazie all'attività delle compagnie Pikyrent, Reby Italy e Bit Mobility che hanno scelto di investire sul capoluogo pugliese per ampliare la proposta di mezzi sostenibili in noleggio condiviso.

I servizi, in partenza a settembre 2022, vedranno disponibili sul territorio ben 80 automobili e 275 scooter, con l'obiettivo di migliorare la mobilità per cittadini, turisti, studenti e lavoratori anche in un'ottica di riduzione dell'impatto ambientale: la possibilità di avere a disposizione dei veicoli condivisi, infatti, da un lato riduce la necessità di ricorrere a mezzi privati con ovvi problemi in fatto di traffico e parcheggi e, dall'altro, di abbattere le emissioni inquinanti, potendo contare su mezzi esclusivamente elettrici.

Quali sono le società che gestiranno il servizio

I nuovi servizi di sharing nella città di Bari sono stati affidati a tre società: Pikyrent per quanto riguarda le automobili elettriche e Reby Italy e Bit Mobility per gli scooter.

Pikyrent è una società controllata da Auriga SpA, azienda tutta barese specializzata nella progettazione e realizzazione di software innovativi, che oggi proprio con questa nuova startup ha deciso di investire sulla micro mobilità puntando su flotte di veicoli a basso impatto energetico. Reby, invece, è già operativa in Spagna e in Italia non soltanto con gli scooter elettrici ma anche con bici e monopattini, così come Bit Mobility, che tra l'altro proprio a Bari già fornisce servizi di condivisione dei monopattini elettrici.

Come noleggiare scooter e auto elettriche

È evidente che servizi pubblici come quelli di car e scooter sharing non possono prescindere da questo tipo di strumento, proprio per questo motivo è stata prevista come modalità di prenotazione e gestione dei mezzi proprio l'uso delle app mobili: in pratica l'utente può cercare direttamente da smartphone il veicolo di cui ha bisogno, localizzarlo e attivare il noleggio fino alla riconsegna, gestendo anche il pagamento online.

Sia Reby che Bit Mobility mettono già a disposizione delle proprie app per iOS e Android, peraltro utilizzabili anche per gli altri mezzi a noleggio (come bici e monopattini) e in ogni città in cui tali servizi sono attivi. Car e scooter sharing promettono di portare a Bari una ventata di freschezza nell'ambito della mobilità cittadina, un sistema efficiente e pratico per muoversi liberamente senza impattare sul pianeta e restituire alla comunità una città più pulita e vivibile.