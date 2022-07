Tennis, Gstaad: Berrettini perde in finale col norvegese Ruud

Nel terzo e decisivo set Berrettini resiste con i passanti incrociati e il top spin però Ruud fa la differenza in positivo con il servizio. Per il norvegese nono successo nella sua carriera in un torneo ATP. Per Berrettini una sconfitta immeritata dopo 12 vittorie consecutive.

Nella finale del torneo ATP 250 di Gstaad in Svizzera di tennis sulla terra rossa Matteo Berrettini perde 4-6 7-6 6-2 col norvegese Casper Ruud. Nel primo set il tennista romano riesce ad annullare due palle game e tre palle break all’avversario ed è preciso con gli ace. Nel secondo set Berrettini si oppone col rovescio ma Ruud è efficace col dritto.