Basket, Happy Casa Brindisi: Jason Burnell acquistato dal Sassari

Nella sua carriera di cestista ha giocato inoltre nel Cantù in A/1. E’ molto rapido nelle conclusioni da tre punti e sotto canestro. Il tecnico Frank Vitucci ha deciso di puntare su Burnell. Nella prossima stagione l’americano può essere decisivo per la squadra pugliese per raggiungere risultati importanti.

- In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Jason Burnell 24 anni dal Sassari. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione con i sardi ha giocato la fase regolare del torneo e i Play Off Scudetto e ha avuto una media di 15 punti e di 5 rimbalzi a partita.