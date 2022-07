Violante Placido: in radio il nuovo singolo 'Tu stai bene con me'

'Tu stai bene con me' è il titolo del nuovo singolo di Violante Placido disponibile su tutte le piattaforme digitali per Artist First già dal 1 luglio e in radio da oggi venerdì 8 luglio.

Il brano in italiano segna il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “SheepWolf” in inglese ed un nuovo inizio quindi contrassegnato metaforicamente dal passaggio di Viola in Violante.

Tu stai bene con me è un brano che parla di consapevolezza. Come racconta l’artista: “bisogna saper star bene prima di tutto con se stessi per poter stare bene con chi si ama, nonostante i propri difetti e le proprie paure”. Il singolo rappresenta l'inizio di un nuovo percorso.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Massimiliano D’Epiro ispirato al capolavoro di Marco Ferreri “La Donna Scimmia” e nella parte della sposa barbuta che fu di Annie Girardottroviamo la stessa Violante sdoppiarsi nel ruolo della sposa e in quello della cantante. Attualmente Violante sta lavorando su nuovi brani di prossima uscita.