via Juventus fb

Poche sorprese nel primo turno del massimo campionato. Le big non sbagliano. Nei posticipi del lunedi il Napoli travolge l'Hellas a Verona, mentre la Juventus batte il Sassuolo 3-0: in gol all'esordio l'argentino Di Maria che poi esce al 66' per un problema all'adduttore.