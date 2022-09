Bari, rapina al Libertà: accoltellato giovane

BARI - Ancora furti e rapine nel capoluogo. “Ennesima rapina a mano armata pochi minuti fa in pieno centro del quartiere Libertà: pare che gli autori della rapina siano 2 stranieri i quali avrebbero accoltellato un ragazzo italiano per rapinarlo”. A denunciarlo sui canali social è Luigi Cipriani, segretario del Movimento Riprendiamoci il Futuro. Ad intervenire sul posto il 118 e gli agenti della Polizia di Stato.“Ora basta il Libertà non può essere terra di nessuno – prosegue il post di Cipriani -. Se a breve non ci saranno risposte concrete a tutela della sicurezza dei cittadini, chiederemo l’intervento da parte del ministro all’interno”.