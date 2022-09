Scontro auto-moto tra via De Giosa e via Imbriani: ferito motociclista

BARI - Scontro stamani a Bari tra un’auto e una moto all’incrocio tra via De Giosa e via Imbriani. Ferito il motociclista che è stato trasportato al Policlinico.Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Secondo i primi rilievi sembra che lo scooter fosse impegnato in una manovra di sorpasso e sia stato colpito dall’automobile mentre era intenta a girare a destra.Al via le indagini della Polizia locale.