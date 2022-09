Casa Bianca: rispettiamo scelta democratica degli italiani

lev radin/shutterstock

WASHINGTON - "Dopo le recenti elezioni, l'Italia è nella fase di formare un governo. Come abbiamo detto, rispettiamo la scelta democratica del popolo italiano. Gli Usa sono pronti e impazienti di lavorare col nuovo governo che emerge dal processo elettorale e di continuare a lavorare insieme come alleati per far avanzare o nostri obiettivi e interessi comuni": a sostenerlo un portavoce della Casa Bianca rispondendo alla richiesta dell'ANSA di un chiarimento sul monito di Joe Biden sulle elezioni italiane.