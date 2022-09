BARI - Nelle ultime 24 ore sono 773 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia su 9.053 test giornalieri registrati, con una incidenza dell' 8,5%. Un decesso registrato.Sono 12.024 le persone attualmente positive, 166 sono ricoverate in area non critica (ieri 178) e otto in terapia intensiva (come ieri). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: a Bari 260; nella Bat 34; a Brindisi 81; a Foggia 73; a Lecce 193; a Taranto 117.I positivi residenti fuori regione sono 10.