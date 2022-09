Divella: 500 pasti per la comunità parrocchiale di Sant’Egidio di Taranto

TARANTO - Solidarietà, accoglienza e collaborazione sono le parole chiave dell’iniziativa "Il Pranzo della Solidarietà" che l’azienda F. Divella S.p.A sosterrà insieme alla comunità parrocchiale di Sant’Egidio di Taranto. - Solidarietà, accoglienza e collaborazione sono le parole chiave dell’iniziativa "Il Pranzo della Solidarietà" che l’azienda F. Divella S.p.A sosterrà insieme alla comunità parrocchiale di Sant’Egidio di Taranto.





Cuore pulsante dell’evento, il quartiere Tramontone-Lama del capoluogo Jonico, dove risiedono tante famiglie che ogni giorno la parrocchia accoglie, supporta e sostiene per ogni genere di prima necessità. L’evento è in programma il prossimo 15 settembre a Taranto. Un pranzo di tutto rispetto, dal primo al dolce, che ha il sapore dell’umanità; si cucinerà nell’attrezzatissima cucina dell’I.P.S.S.E.O.A. Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (Ta); ai fornelli il Corporate Chef della Divella Donato Carra, che preparerà la pasta al forno con le materia prime fornite dall’azienda. A collaborare nella preparazione del secondo e del contorno, gli studenti dell’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano. A fornire un prezioso supporto, anche, i cuochi professionisti della delegazione regionale del Dipartimento Solidarietà Emergenze della FIC - Federazione Italiana Cuochi. Al termine della preparazione i pasti saranno consegnati alle famiglie, a partire da mezzogiorno, attraverso un capillare sistema di porta a porta organizzato dai volontari della Caritas Parrocchiale di Sant’Egidio.





“Affrontare la quotidianità sta diventando sempre più difficile per tante famiglie e non è la prima volta che sosteniamo iniziative del genere sul territorio – spiega il dottor Domenico Divella. Riteniamo che ciascuno debba fare la propria parte per sostenere quelle comunità messe in ginocchio soprattutto dall'attuale situazione geopolitica che ha determinato aumenti sconsiderati su gas, energia etc. che mettono in difficoltà le famiglie, come l'impresa. È un periodo particolare, lo stiamo subendo tutti e mi auguro con tutto il cuore che si ritorni quanto prima alla normalità. Siamo tutti provati e allo stesso tempo, tutti siamo chiamati a rimboccarci le maniche, chi può dare qualcosa in più lo faccia con il cuore perché la vita è una ruota e gira per tutti nessuno escluso". Il Corporate Chef Donato Carra realizzerà circa 500 pasti: "Le comunità di periferia non vanno lasciate sole specialmente in questo periodo storico – spiega Carra – il mio impegno in casa Divella passa anche attraverso la solidarietà. Sarà un’occasione per mettere insieme professionisti, studenti e volontari per una giusta causa. Del resto questo genere di iniziative dimostrano che si può essere professionisti del gusto per un fine nobile, per dare un sapore diverso ai cibi: quello della fratellanza".