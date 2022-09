"Il cantiere del San Cataldo di Taranto non subirà stop"

BARI - “La Giunta Regionale è impegnata da mesi per evitare il blocco del cantiere del Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto”. Così l’assessore regionale alla Salute.Nell’ultimo semestre la Giunta Regionale ha proposto due documenti programmatici al Ministero della Salute, il primo approvato con Deliberazione n.762 dello scorso maggio 2022 per n.17 interventi ed un valore complessivo di € 153.235.914,50, quota parte delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 97 e 98/2008, il secondo sarà approvato nella prossima Giunta del corrente mese di settembre 2022.In data odierna è stato, infatti, acquisito lo studio di fattibilità per il completamento del Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto, approvato con Deliberazione del Direttore Generale il 1° settembre 2022. Tale provvedimento consentirà di procedere all’approvazione della MEXA da trasmettere al Ministero della Salute, con il quale si è costantemente in contatto per accelerare ogni passaggio nel lungo iter amministrativoLe risorse sono già state iscritte nel bilancio regionale con Deliberazione n. 1084 del 27 luglio 2022.La nuova Mexa, finalizzata alla sottoscrizione di un terzo accordo stralcio, sarà finanziata dal residuo delle somme di cui alla deliberazione CIPE 98/2008 e quota parte della Deliberazione n. 51/2019 per i seguenti interventi:

1. Completamento Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto 105.000.000,002. Nuovo Ospedale del "Nord Barese" 192.500.000,00297.500.000,00

“Nelle more - ha concluso l’assessore - abbiamo nuovamente chiarito che l'Azienda Sanitaria di Taranto potrà indire le procedure di gara, nel rispetto delle regole previste per l’utilizzo dei finanziamenti erogati ex Art. 20, Legge 67/88”.