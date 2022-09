Agricoltura, Dell’Olio (M5S): "Intervento del ministro Patuanelli a Noicattaro testimonia la volontà di dare risposte concrete ai nostri agricoltori”

“I rincari energetici - continua Dell’Olio - stanno spingendo l’aumento dei costi di produzione, arrivati fino al 51% in più dello scorso anno, con impatto negativo per le imprese agricole. Un intervento da parte del Governo è divenuto ancora più urgente, soprattutto se vogliamo evitare di non perdere la competitività delle nostre imprese. Il ministro Patuanelli ha dichiarato, tra le altre cose, quanto sia importante individuare risorse per evitare la scomparsa di intere filiere produttive e intervenire già questa settimana con un decreto che dia risposte agli agricoltori. Nel nostro programma abbiamo dedicato uno specifico punto a difesa degli agricoltori, perché riteniamo che l’agroalimentare sia un’indiscussa eccellenza italiana. Dobbiamo difendere il Made in Italy e le nostre tradizioni”.

ROMA- “Dei 15 milioni di quintali di uva da tavola prodotti ogni anno in Italia il 70% è made in Puglia. I dati del 2022 hanno confermato un incremento delle produzioni e soprattutto delle esportazioni, che vedono l’uva da tavola al secondo posto tra i prodotti più esportati. Ora più che mai è necessario intervenire per tutelare le nostre imprese e la presenza oggi a Noicattaro del ministro Patuanelli testimonia la volontà di fare qualcosa di concreto per i nostri agricoltori”. Lo dichiara il capogruppo del M5S in Commissione Bilancio al Senato Gianmauro Dell’Olio, presente questa mattina all’incontro organizzato nell’aula consiliare di Noicattaro dal sindaco Raimondo Innamorato alla presenza del ministro dell’Agricoltura Patuanelli, delle associazioni di categoria e imprenditori agricoli, dell’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e dei sindaci del territorio.