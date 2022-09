PARIGI - "Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il proprio destino eleggendo un governo patriottico e sovranista". Così Marine Le Pen, leader sovranista di Rassemblement National, ha commentato i risultati delle elezioni in Italia. "Bravo a Giorgia Meloni e Matteo Salvini per aver resistito alle minacce di un'Unione Europea antidemocratica e arrogante nell'ottenere questa grande vittoria!", ha scritto Le Pen su Twitter.