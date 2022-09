Mark Owen, esce 'Magic' estratto dal nuovo album Land Of Dream

MILANO - S'intitola Magic ed è il terzo singolo tratto dal nuovo album di Mark Owen dal titolo Land Of Dreams, in uscita il prossimo 23 settembre. Un beat super catchy disco-funk e la voce soul perfettamente integrata ci offrono una versione quasi Bee-Gees di Mark che ci fa sognare e ballare istintivamente.

“Ho cercato di catturare diverse energie dai live che ho visto - racconta Mark. Questa canzone l’ho scritta come vorrei sentirla live. C’è un solo di chitarra che non vedo l’ora di sentire on stage!”

Dopo ITV Big Jubilee Street Party, il Festival all’Isola di Wight e il Latitude Festival a Giugno e la sua apparizione al Late Show con James Cordon, Mark si avvia verso il tour in Uk di Ottobre. Una serie di date che andranno da Bristol, Manchester (sold out), Londra e Glasgow.

Mark Owen è una delle star della musica più celebri della Gran Bretagna. Come componente del gruppo pop Take That, ha vinto otto BRIT Awards, ha avuto 12 singoli al numero 1 nel Regno Unito, otto album al numero 1 nel Regno Unito, venduto oltre 45 milioni di dischi e suonato dal vivo davanti a milioni di fan in tutto il mondo. Ha pubblicato il suo primo album da solista, Green Man, dopo la prima divisione dei Take That nel 1996 e, da allora, ha pubblicato altri quattro album da solista.

Il suo ultimo, The Art Of Doing Nothing del 2013, è stato il suo album con i risultati in classifica più alti.