Politiche: Giuseppe Conte torna in Puglia il 14 e 15 settembre

BARI - Tante le tappe previste: si comincia da Brindisi il 14 settembre: alle ore 10:30 il presidente Conte sarà a Brindisi in piazza Raffaello nel quartiere Sant’Elia. Nel pomeriggio il tour continuerà nella Bat: a Bisceglie alle 15:30 in via XXIV Maggio 158; a Trani alle 16.30 in Piazza Cesare Battisti presso il bar/ristorante Cottura Media; a Barletta alle 17,30 in Piazza del Duomo, zona retro Cattedrale, e ad Andria alle 18:30 in via Regina Margherita. La giornata si concluderà con il comizio finale a Foggia alle ore 21:30 in Piazza Umberto Giordano. Il 15 settembre il presidente Conte sarà a Bari alle 12 in piazza del Ferrarese.“Dopo la grande accoglienza ricevuta in Capitanata, il nostro presidente torna in Puglia dichiarano gli eletti del M5S Puglia- per incontrare i cittadini. Non incontri nelle segrete stanze, ma tra la gente per parlare del programma, delle cose fatte e di quelle che vogliamo fare per sostenere famiglie e imprese. Salario minimo, un nuovo Superbonus per l’efficientamento energetico delle imprese, taglio del cuneo fiscale, eliminazione dell'IRAP e il potenziamento del Fondo di salvaguardia sono solo alcuni dei punti del nostro programma. Siamo dalla parte giusta al fianco di Giuseppe Conte”.