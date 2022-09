Santa Maria di Leuca, cade su una scogliera per raggiungere il mare: salvato con l'elisoccorso

SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - E' stato provvidenziale l'elisoccorso per un turista 67enne modenese, in vacanza a Santa Maria di Leuca, nota località balneare del Leccese, tratto in salvo dopo essere caduto su un tratto di scogliera. L'incidente è avvenuto a Punta Ristola.L’uomo ha riportato alcune fratture. Si è resa indispensabile per trarlo in salvo una azione interforze, con l’intervento dei medici del 118, dei carabinieri, della Guardia costiera, e del nucleo Saf dei vigili del fuoco.L'uomo, posizionato su una barella issata a bordo di un elicottero, è stato trasportato all’ospedale di Tricase (Le). Non destano preoccupazioni le sue condizioni.