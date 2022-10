Cerignola, truffa da 2 milioni di euro sui falsi braccianti: denunciati 5 imprenditori

CERIGNOLA (FG) - In totale, 397 falsi braccianti agricoli sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle di Cerignola a seguito di controlli effettuati con gli ispettori Inps nei confronti di alcune aziende agricole.

Le indagini hanno portato alla scoperta di 5 imprenditori agricoli che avrebbero assunto fittiziamente personale, aprendo posizioni contributive per poter accedere a compensazioni economiche, tra cui disoccupazione agricola, assegni familiari e maternità, indennità di malattia e sussidi di emergenza COVID-19.

In totale sono oltre 67mila le ore di lavoro mai eseguite per false dichiarazioni dei datori di lavoro, per un importo di oltre 2 milioni e 285mila euro. Denunciati per truffa aggravata gli imprenditori responsabili della truffa.