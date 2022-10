Claudio Baglioni riceve la Cittadinanza Onoraria di Ficulle, il borgo natio della Famiglia

(Credits Alessandro Dobici)

Oggi, venerdì 28 ottobre, Caudio Baglioni riceve la Cittadinanza Onoraria di Ficulle, borgo in provincia di Terni che ha dato i natali alla famiglia dell’artista.

«Grazie a 60 milioni di dischi venduti, un’ammirevole capacità di rinnovamento stilistico, un’inusitata capacità di conduttore televisivo e innumerevoli premi e riconoscimenti alla sua carriera di cantautore – si legge nella motivazione del Comune – Claudio Baglioni è un apprezzato ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Nella vita privata l’impegno sociale e l’attenzione ai più deboli, ne fanno un modello per le nuove generazioni».

«Un sincero legame di affetto – si legge ancora – lega Baglioni a Ficulle ed alla bellezza della natura che circondano l’antico borgo. È un segno identitario per noi ricordare che le origini della sua famiglia rimandano al nostro Comune, ed è lo stesso cantautore a raccontare come diverse sue canzoni giovanili abbiano trovato ispirazione in scene ed emozioni scaturite nei periodi di vacanza trascorsi nel nostro paese, come la ben nota e poetica canzone "Ragazza di campagna”».

«Con il conferimento della cittadinanza onoraria – conclude la motivazione – l’Amministrazione comunale intende suggellare una carriera che esemplifica ad altissimo livello la vocazione nazional-popolare dell’impegno di cantautore, esprimendo all’artista l’apprezzamento e la riconoscenza di generazioni di ficullesi e proponendo allo stesso tempo un modello positivo per le nuove generazioni».

Questo il commento di Claudio Baglioni in merito alla Cittadinanza Onoraria: «Ficulle è il paese natale di mio padre. Il mondo fantastico e avventuroso di me bambino. Il luogo dei dolci ricordi in cui spesso torna il mio cuore di uomo. È un dono prezioso e un grande onore diventarne cittadino per sempre».

«È un grande onore per Ficulle celebrare un personaggio di fama internazionale quale è Claudio Baglioni – dichiara il Sindaco di Ficulle Gian Luigi Maravalle – Molti cittadini ricordano con affetto i genitori e i nonni di Claudio Baglioni, per non parlare del concerto svoltosi anni or sono in uno dei contesti naturali straordinari che caratterizzano il nostro territorio. Ringrazio Claudio per aver accettato la cittadinanza onoraria di Ficulle, dimostrando una grande sensibilità verso quelle aree interne che sono tesori di bellezza, tradizioni, valori ed eccellenze di questo straordinario Paese che è l’Italia».

Dopo aver ricevuto il PREMIO TENCO 2022, sabato scorso a Sanremo nel corso dell’ultima serata del Premio Tenco, per la “raffinata scrittura musicale” con la quale “ha cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo”, cercando “attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita”, Claudio Baglioni I sarà impegnato con “DODICI NOTE SOLO BIS”, 72 appuntamenti dal vivo nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, al via il 7 novembre dal Teatro San Carlo di Napoli.