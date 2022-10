Concorsi regionali, Splendido chiede chiarezza: “Assessore Stea venga a riferire sullo stato dell’arte”

BARI - “A quasi un anno dall’indizione di ben 52 concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 791 unità presso la Regione Puglia a copertura di altrettanti profili professionali di categoria D e C, che hanno mobilitato migliaia di aspiranti da ogni parte d’Italia, non ci è dato sapere a che punto è la situazione. Le uniche notizie ci pervengono a mezzo stampa, con dichiarazioni occasionali dell’assessore regionale titolare della delega, Gianni Stea. E’ per questo motivo che ho chiesto audizione a lui per conoscere lo stato dell’arte e fare chiarezza su un tema di interesse pubblico molto sentito”. Lo dichiara il consigliere regionale Lega Puglia Joseph Splendido.“Ad oggi risultano espletati solo i concorsi di categoria D, nulla ancora per le unità da inquadrare nella categoria C. Nondimeno, di quelli espletati si attendono ancora le relative valutazioni e graduatorie. Di recente, poi, sempre a mezzo stampa, l’assessore Stea ha dichiarato un incremento dei posti che dovranno essere coperti unitamente ad una richiesta di maggiori risorse a carico del bilancio regionale. Sarebbe, pertanto, utile oltre che opportuno che l’assessore ci dica con chiarezza tempi, numeri e costi di questa mega operazione assunzionale attesa da migliaia di aspiranti. E che lo faccia quanto prima, per questioni di trasparenza e per dare le dovute risposte alle numerose domande che si affollano sul tema”.