Ponte Crimea: otto arresti. Mosca pronta a dialogare con gli Usa

MOSCA - Le sirene antiaeree continuano a risuonare da questa mattina in otto regioni ucraine. Nella notte è stata colpita Nikopol, nell’Ucraina meridionale, dove sono stati feriti gravemente tre civili, tra cui una bambina di sei anni e sua madre. I bombardamenti hanno danneggiato oltre trenta abitazioni, una scuola, due asili e diversi negozi. Sempre nel sud del Paese, forti esplosioni hanno scosso la regione di Nikolayev, mentre Kiev annuncia di aver riconquistato cinque città nella regione di Kherson.Per quanto riguarda il crollo del ponte di Kerch, Mosca incolpa il capo dell’intelligence ucraina, Budanov, di essere la mente dietro l’attacco terroristico. Kiev considera futili queste accuse ma, sinora, il Cremlino ha arrestato otto sospettati e ha identificato dodici complici come artefici del disastro. Secondo l’agenzia russa Tass, tre ucraini, un georgiano e un cittadino armeno hanno fatto da mediatori nella consegna di esplosivi bulgari alla Georgia e all’Armenia. Intanto, l’intelligence russa ha sventato i piani dei servizi speciali ucraini, che avevano come obiettivo quello di distruggere un terminale logistico nella città russa di Bryansk.Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, dichiara che la Russia è pronta a considerare un confronto pacifico con gli Stati Uniti al G20 di Bali, in Indonesia. Il leader americano, Joe Biden, definisce Putin “una persona razionale che ha sbagliato di grosso i suoi calcoli” e afferma di non voler negoziare la sovranità dell’Ucraina. Il presidente statunitense si dice pronto a incontrare quello russo solo per discutere del rilascio della stella del basket femminile e sua connazionale, Brittney Griner.Nelle prossime ore di domani, Astana sarà sede dell’incontro tra Putin e il presidente turco, Erdogan. Nell vertice, che si terrà nella capitale del Kazakistan e che era previsto per oggi, i due leader discuteranno dell’Ucraina e delle relazioni bilaterali, come annunciato ai giornalisti dal portavoce del Cremlino, Peskov. (