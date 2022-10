BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 1.464 casi di positività al Covid-19 su 9.929 test per una incidenza del 14,7%.I decessi registrati sono due.Sono complessivamente 15.020 le persone attualmente positive, 148 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 426, Bat 74, Brindisi 173, Foggia 143, Lecce 456, Taranto 193.